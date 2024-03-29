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Суд закрыл заседание по аресту фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

Суд закрыл заседание по вопросу ареста 9-го фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Басманный суд города Москвы закрыл заседание по ходатайству о заключении под стражу девятого фигуранта дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.

«Закрыть судебное заседание», — сказал судья после того, как заслушал данные о личности обвиняемого.

До этого сообщалось, что Исроил Исломов, которого обвиняют в участии в террористическом акте в красногорском «Крокус Сити Холле», обжаловал постановление суда об аресте. Всего Басманный суд Москвы арестовал по делу восемь человек.

По данным следствия, предполагаемый глава террористов Шамсидин Фаридуни привлек Аминчона в состав преступной группы не позднее января 2024 года. Спустя некоторое время в банду также вступили его брат и отец. Глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что Исломовы предоставили преступникам квартиру и автомобиль, а также доставили деньги.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта.Перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям.

Ранее Песков объяснил отсутствие Путина на месте теракта в «Крокусе».

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