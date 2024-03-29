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Украинец выдавал ВСУ расположение российских систем ПВО и попал под суд

В Запорожской области украинца обвинили в шпионаже в пользу СБУ

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Владимир Николаев/РИА Новости

Прокуратура Запорожской области обвинила 40-летнего гражданина Украины Константина Максимова в передаче данных о местоположении российской системы противовоздушной обороны (ПВО) Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, в период с апреля 2022 года по февраль 2023 года житель города Токмака Максимов написал в мессенджере сотруднику СБУ координаты расположения технических средств ПВО России, которые находились на территории города и района.

Материалы уголовного дела переданы в суд.

В начале марта Ростовский областной суд приговорил к колонии строгого режима на сроки от 11 до 13 лет трех граждан Украины, которые собирали информацию о дислокации Вооруженных сил России в Мелитополе Запорожской области.

1 марта стало известно, что сотрудники ФСБ в Луганской народной республике задержали жителя ЛНР, который вел шпионскую деятельность в пользу СБУ.

Ранее на Украине военного священника заподозрили в шпионаже в пользу России.

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