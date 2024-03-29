35-летний мужчина умер после того, как всю ночь спасал людей из «Крокуса»

35-летний Карен Енгибарян умер после того, как спас людей из «Крокуса». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Мужчина целую ночь вытаскивал людей из зоны задымления. Свою куртку он отдал одному из пострадавших. В результате Карен надышался угарным газом, у него развилась острая легочная инфекция. Енгибарян находился на лечении несколько дней, однако спасти его не удалось.

Погибший работал в фирме по установке наружной рекламы. В день трагедии он оказался около «Крокус Сити Холла» случайно, но сразу же бросился помогать пострадавшим.

Отпевание Карена пройдет в Армянском храмовом комплексе. У него осталась жена, с которой они сыграли свадьбу три года назад.

До этого мужчина с 9-месячным ребенком на руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как группа школьников спасла не менее сотни людей из «Крокуса».