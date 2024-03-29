В Польше запретили свободную продажу средств экстренной контрацепции

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на закон о свободной продаже средства экстренной контрацепции ellaOn лицам старше 15 лет. Об этом пишет РИА Новости.

Закон о поправке в «Закону о фармакологии» был направлен в сейм на новое рассмотрение.

Причиной недовольства политика законом стала доступность средств экстренной констрацепции для подростков без рецепта «без контроля врача и в обход роли и ответственности родителей».

При этом Дуда заявил, что не возражает против доступности таких средств без рецепта после 18 лет.

В Польше с 1993 года запрещены аборты.

До этого глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что, если девушки и женщины страны продолжат употреблять алкогольные напитки на текущем уровне, то «детей больше не будет». В подтверждение своих слов он заявил, что у алкогольная зависимость развивается быстрее, чем у мужчин.

Ранее коэффициент рождаемости России снизился до 1,41 и обновил многолетний минимум.