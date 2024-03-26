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Уровень рождаемости в России обновил многолетний минимум

Коэффициент рождаемости России снизился до 1,41 и обновил многолетний минимум

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В прошлом году Россия обновила минимальный показатель рождаемости, который держался на стабильном уровне в течение 17 лет, среднее число детей на одну женщину снизилось до 1,41. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В 2022 году коэффициент составлял 1,42.

Поводом для снижения уровня рождаемости в России послужил тот факт, в возраст деторождения попало меньше женщин, которые родились в 1990-х годах. При этом было зафиксировано увеличение количество третьих и последующих детей на одну мать.

Замедление падения рождаемости в 2023 году аргументируется эффективностью мер поддержки со стороны государства.

В соответствии с итогами 2023 года, даже на фоне общего уменьшения рождаемости, число многодетных семей в стране сохраняло тенденцию к росту. Эксперты отметили, что сейчас можно наблюдать потенциал для сохранения тенденции к росу рождаемости, преимущественно благодаря рождению вторых и последующих детей.

Ранее сообщалось, что к концу века население 97% стран будет сокращаться.

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