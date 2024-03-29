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Россиян предупредили об опасности японских БАДов

Химик Дорохов: плесневые грибы в БАДах могут сделать добавки токсичными

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Depositphotos

В японских БАДах обнаружили пуберуловую кислоту – соединение, производимое синей плесенью. Это вещество образуется грибами рода Penicillium, объяснил доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов в беседе с RT.

Речь идет о натуральном соединении, которое обладает бактерицидным и бактериостатическим действием, отметил химик. Причем о влиянии пуберуловой кислоты на человеческий организм данных нет, подчеркнул он.

Однако известно, что плесневые грибы продуцируют не только полезные вещества – они также создают токсичные для человека соединения, подчеркнул ученый.

«Поэтому лучше воздержаться от употребления пищи и БАДов, содержащих продукты жизнедеятельности плесневых грибов», — заключил Дорохов.

Напомним, в Японии более 100 человек попали в больницу после употребления БАДа с красным дрожжевым рисом от компании Kobayashi Pharmaceutical, известно уже о двух случаях летального исхода. Роспотребнадзор заверил, что в России эта компания не зарегистрирована и свой товар не реализует.

Ранее россиянам объяснили правила выбора БАДов и их влияние на организм.

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