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На Украине сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ

Сторонники ПЦУ захватили храм УПЦ в Хмельницкой области

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Global Look Press

Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) срезали замки и захватили храм Украинской православной церкви (УПЦ) в Хмельницкой области. Об этом говорится в Telegram-канале Хмельницкой епархии УПЦ.

«Сторонники ПЦУ с участием депутата Хмельницкого районного совета Александра Черниевича завладели помещением Свято-Покровского храма в селе Загонцы Хмельницкого района», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники полиции бездействовали при срезании замков обеих входных дверей Свято-Покровского храма.

До этого сообщалось, что Служба безопасности Украины (СБУ) нагрянула с обысками в центр правовой защиты Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ) со ссылкой на протоирея адвоката Никиту Чекмана. По словам юриста, согласно украинскому законодательству, проводить обыск на рабочем месте могут только по определенному порядку, который сотрудники спецслужб не соблюдали. На место происшествия выехал адвокат правозащитного центра.

Ранее на Украине священника УПЦ приговорили к лишению свободы за поддержку России.

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