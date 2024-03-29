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Журналистку Фаворскую арестовали по делу о связях с ФБК*

Журналистку Антонину Фаворскую арестовали на два месяца по делу об участии в ФБК

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Кирилл Зыков/РИА Новости

Басманный районный суд арестовал журналистку Sota Vision (организация включена Минюстом в список иноагентов) Антонину Фаворскую по делу о связях с Фондом борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) (ФБК). Об этом сообщил ее адвокат Федор Сирош в своем Telegram-канале.

Судья Елена Ленская избрала журналистке меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Вечером 27 марта ее задержали на выходе из спецприемника в Сахарово после 10 суток ареста. Там она отбывала административный арест, назначенный ей судом за неповиновение полицейскому. После этого у Фаворской и ее родителей прошли обыски по делу об участии в деятельности ФБК.

Последние два года журналистка освещала заседания судов по делам Алексея Навального. Фаворская в том числе ездила в Покров, Ковров и Владимирскую область.

По словам адвоката журналистки Михаила Бирюкова, Фаворская проходит по делу подозреваемой. Ей инкриминируют часть 2 статьи 282.2 УК России (участие в деятельности экстремистской организации).

Бирюков уточнял, что обыски также проходили в квартирах у других журналисток — Александры Астаховой и Анастасии Мусатовой.

Ранее Фаворскую задержали в Москве.

*  включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России
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