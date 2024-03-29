Рейс из Турции в Англию отменили из-за того, что пассажиры почуяли запах гари в самолете

Рейс авиакомпании Wizz Air из Антальи в Лондон был отменен после того, как пассажиры почувствовали на борту самолета запах гари, пишет Mirror.

Как рассказала Стефани Стоун, она вместе с мужем возвращалась домой после отпуска в Турции. Примерно через полчаса полета многие из них почувствовали запах гари, о чем сообщили бортпроводникам. После этого пилоты решили вернуться в аэропорт вылета.

«Я очень рада, что они решили вернуться, потому что боюсь летать», — призналась британка.

После этого пассажирам сказали, что рейс отменен, пообещав, что всех разместят в отеле. Представители авиакомпании заявили, что осмотр показал, что с самолетом все в порядке, но повторный вылет пришлось перенести из-за нехватки экипажа.

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