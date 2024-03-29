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Прокуратура направила запрос о признании Пугачевой иноагентом

ГП РФ направила в Минюст запрос о признании певицы Аллы Пугачевой иноагентом

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Генпрокуратура РФ направила в Минюст запрос о признании певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом. Это подтверждает документ, который опубликовал известный по доносам на звезд активист Виталий Бородин в своем Telegram-канале.

«Честно скажу, не собирался выкладывать сюда официальный ответ, но уже придется. Других вариантов нет», — написал он.

Бородин разместил письмо Генеральной прокуратуры, где сказано, что документ направили для рассмотрения вопроса о признании Пугачевой «лицом, аффилированным с иностранным агентом».

Накануне он сообщил, что Пугачеву вскоре внесут в список иноагентов. Он подчеркнул, что прокуратура направила соответствующую просьбу в министерство юстиции.

29 марта в Кремле ответили на вопрос о возможном признании Пугачевой иноагентом.

Ранее продюсер описал возможную реакцию Пугачевой на признание певицы иноагентом.

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