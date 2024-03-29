В Петербурге полицейского задержали за неоднократный секс с 15-летней школьницей

В Петербурге общение с несовершеннолетней закончилось для полицейского уголовным делом. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник.

О ситуации стало известно после того, как пропала 15-летняя школьница. До этого девушка никогда не убегала из дома. Найти подростка удалось 27-летнему оперативнику отдела розыска. Спустя некоторое время найденная начала рассказывать подругам о своих интимных отношениях с мужчиной.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. Как полагают следователи, между 15-летней школьницей и полицейским неоднократно был секс. При этом действия мужчины не были насильственными.

В отношении полицейского возбудили уголовное дело по статье о действиях сексуального характера с лицом, не достигшим 16 лет.

До этого в Москве пожизненный срок в колонии особого режима получил гражданин Таджикистана, который изнасиловал шестерых детей. Следователи доказали причастность 55-летнего мужчины к 20 преступлениям.

Ранее в Петербурге таксист изнасиловал уснувшую в машине после вечеринки клиентку.