Северокорейский министр посетил мавзолей Ленина

Министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо вместе со своей делегацией посетил мавзолей Ленина и Кремль в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, во время посещения мавзолея члены делегации поклонились Ленину. Также они посетили захоронения советских лидеров у кремлевской стены.

Северокорейскую делегацию сопровождал председатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов.

Накануне столицу КНДР Пхеньян посетила российская делегация, которую возглавил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин. В ходе визита глава СВР встретился с министром госбезопасности КНДР Ли Чхан Дэ.

Стороны обсудили углубление сотрудничества между странами и актуальные вопросы международной обстановки.

До этого агентство Bloomberg связало испытание ракет КНДР с их возможным экспортом в Россию для применения в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее в Белом доме заявили о планах рассекретить данные о военном сотрудничестве России и КНДР.