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Голикова сообщила о возможном росте обращений за медпомощью после теракта

Голикова: число обращений к врачам от пострадавших в «Крокусе» может увеличиться

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«Газета.Ru»

Число обратившихся за медицинской помощью после теракта в «Крокус Сити Холле» может увеличиться. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.

По ее словам активные обращения зафиксировали в минувший понедельник и вторник. Голикова отметила, что сейчас ситуация более-менее стабилизировалась,

»<…> но никто не может сказать, что не будет увеличения, вполне может быть», — подчеркнула вице-премьер

Она обратила внимание, что медицинские учреждения продолжают принимать пострадавших в прежнем режиме.

В пятницу, 29 марта, стало известно, что число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 551. До этого стало известно, что пострадали 382 человека, среди которых девять детей.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар.

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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