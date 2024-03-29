Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Владимир Верхошинский вошел в состав попечительского совета ВШЭ

Альфа-Банк поможет студентам ВШЭ адаптироваться к требованиям рынка труда

close
100%
Пресс-служба Альфа-Банка

Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский вошел в состав попечительского совета Высшей школы экономики (ВШЭ), сообщает пресс-служба банка.

В рамках ранее подписанного соглашения о сотрудничестве Альфа-Банк и НИУ ВШЭ запустят совместные образовательные программы и практики для студентов.

«Вхождение в попечительский совет – это уникальная возможность содействовать развитию финтех-образования в России. Для Альфа-Банка важно развивать существующие образовательные программы и создавать проекты для студентов и преподавателей», — рассказал Владимир Верхошинский.

Также Альфа-Банк запустил для студентов НИУ ВШЭ общеуниверситетскую кафедру, на которой будут проводиться спецкурсы для сокращения разрыва между образовательными программами и требованиями рынка.

«Мы рады поступательному усилению нашего взаимодействия и уверены, что опыт Альфа-Банка поможет нашим студентам стать еще более востребованными на рынке труда», — отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

За время сотрудничества Альфа-Банка и НИУ ВШЭ более 15 тыс. студентов приняли участие в совместных активностях.

Кроме того, Альфа-Банк запустил в лицее НИУ ВШЭ проект Alfa Campus Junior, в рамках которого для учащихся проводят курсы проектного и продуктового менеджмента.

Ранее Альфа-Банк и МФТИ открыли третий набор в магистратуру. Студентов научат решать финтех-задачи с помощью Machine Learning и Deed Learning.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами