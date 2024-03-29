Владимир Верхошинский вошел в состав попечительского совета ВШЭ

Главный управляющий директор Альфа-Банка Владимир Верхошинский вошел в состав попечительского совета Высшей школы экономики (ВШЭ), сообщает пресс-служба банка.

В рамках ранее подписанного соглашения о сотрудничестве Альфа-Банк и НИУ ВШЭ запустят совместные образовательные программы и практики для студентов.

«Вхождение в попечительский совет – это уникальная возможность содействовать развитию финтех-образования в России. Для Альфа-Банка важно развивать существующие образовательные программы и создавать проекты для студентов и преподавателей», — рассказал Владимир Верхошинский.

Также Альфа-Банк запустил для студентов НИУ ВШЭ общеуниверситетскую кафедру, на которой будут проводиться спецкурсы для сокращения разрыва между образовательными программами и требованиями рынка.

«Мы рады поступательному усилению нашего взаимодействия и уверены, что опыт Альфа-Банка поможет нашим студентам стать еще более востребованными на рынке труда», — отметил ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

За время сотрудничества Альфа-Банка и НИУ ВШЭ более 15 тыс. студентов приняли участие в совместных активностях.

Кроме того, Альфа-Банк запустил в лицее НИУ ВШЭ проект Alfa Campus Junior, в рамках которого для учащихся проводят курсы проектного и продуктового менеджмента.

Ранее Альфа-Банк и МФТИ открыли третий набор в магистратуру. Студентов научат решать финтех-задачи с помощью Machine Learning и Deed Learning.