Диетолог рассказала, какие продукты обязательно нужно включать в рацион весной

Весной в свой рацион питания важно включать овощи, зелень и фрукты, чтобы восполнить нехватку витаминов и минералов и улучшить свое здоровье. Об этом в беседе с «Ридусом» рассказала диетолог Анжелика Дюваль.

По ее словам, эти продукты обеспечат организм клетчаткой, натуральными витаминами и минеральными веществами, что позволит поддерживать работу всего организма. Она особенно советует есть цитрусовые (апельсины, помело, мандарины, грейпфруты), зелень, горькие продукты (рукколу, капусту кейл, хрен и горчицу), а также квашеную капусту.

«Горькие продукты способствуют качественной работе желчного пузыря, от которой зависят пищеварение и нормализация микрофлоры кишечника. А квашеная капуста является источником пробиотических бактерий и большого количества витамина С. Квашеную капусту можно есть каждый день, добавляя к обеду или ужину около двух столовых ложек», — уточнила Дюваль.

Помимо этого, поздней весной в салаты и смузи можно добавлять дикорастущие растения, например, сныть и крапиву, собранные в экологически чистых местах.

«Сныть содержит много аскорбиновой кислоты, каротина, кверцетина, калия и различных аминокислот, а крапива является богатым источником железа, витамина С и витамина К», — объяснила диетолог.

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина до этого говорила, что при весеннем авитаминозе для баланса витаминов в организме следует пить свежевыжатые овощные и фруктовые соки. При выборе готовых напитков она посоветовала обращать внимание на наличие витаминов и минералов в их составе, а также на отсутствие сахара.

Ранее врач назвала лучшие источники витамина С, необходимого весной.