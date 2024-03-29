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Отец подал в суд на дочь, потому что она отказалась возвращать ему долг

LADBible: в Австралии отец подал в суд на дочь, потому что она не вернула ему долг

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Мужчина из Австралии подал в суд на дочь, потому что она отказалась возвращать ему деньги, пишет LADBible. Отец давал ей крупную сумму в долг.

Виллиан Джон Бэмптон несколько лет назад выиграл в лотерею крупную сумму денег. Через несколько месяцев он дал $300 тысяч в долг дочери. По словам женщины, отец не горел желанием помочь ей финансово, что вызвало разногласия в семье. Мужчина же утверждал, что его вынудили пойти на такой шаг и отдать часть выигрыша.

Когда дочь отказалась возвращать деньги, Виллиан обратился в суд. Разобравшись в деле, судья встала на сторону ответчицы, потому что Бэмптон был в ясном сознании и у него не было диагностировано слабоумие, когда он давал в долг, значит, отдавал отчет в своих действиях.

Кроме того, между отцом и дочерью не было официальных договоренностей, оформленных на бумаге.

Ранее американка выиграла $1,4 млн благодаря своему ребенку.

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