Россиянам рассказали, чем грозит привычка сидеть в позе «нога на ногу»

Привычка сидеть в позе «нога на ногу» может спровоцировать проблемы со здоровьем, рассказал Life заведующий кафедрой морфологии человека Университета РОСБИОТЕХ, доктор медицинских наук Хуршед Абдувосидов.

«Популярная поза «нога на ногу» может служить фактором тромбообразования: длительное время нарушается отток крови по венам нижних конечностей за счет их сдавливания. Напомню, что венозный тромбоз может привести к такому серьезному осложнению, как тромбоэмболия легочной артерии», — отметил эксперт.

Кроме того, длительное сидение со скрещенными ногами может негативно сказаться на состоянии тазобедренных суставов и усугубить артроз или артрит. Еще одна угроза от такой позы — формирование перекошенного таза и неправильной осанки, добавил Абдувосидов.

Старший преподаватель кафедры спортивной медицины и здоровья университета Брунеля (Великобритания) Дэниел Бейли до этого говорил, что физические упражнения, вероятнее всего, неспособны сгладить вред от длительного сидения. Он уточнил, что сидячий образ жизни увеличивает риск появления сердечно-сосудистых заболеваний, рака, ожирения, диабета и других проблем со здоровьем.

Ранее были названы причины тяжести в ногах.