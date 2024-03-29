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Названы пять фраз, которые указывают на токсичность дружбы

Life: фраза «раньше ты был лучше» говорит о токсичности дружбы

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Фраза «ты слишком обидчивый(-ая)» может говорить о токсичной дружбе, потому что настоящий друг будет уважать чувства другого. Об этом Life узнал у экспертов.

Помимо этого, к настораживающим специалисты относят фразу «я просто пошутил(-а)». Они отмечают, что шутки должны доставлять радость, а не вызывать чувство уязвленности. Пересмотреть отношения советуют и с теми, кто говорит «как тебе повезло, что я твой друг», потому что друзья должны быть равноправными, а не пытаться держать вас в подчинении.

Тревожным звоночком, по словам экспертов, является фраза «раньше ты был/была лучше». Настоящие друзья должны поддерживать друг друга в изменениях и быть заинтересованы в личностном росте друг друга. Последняя негативная фраза — «я не виновата, что ты это так воспринял(-а)». Она может говорить о нежелании человека брать ответственность за свои действия.

Нидерландские ученые из Амстердамского свободного университета до этого изучили, как отношения со сверстниками в школьные годы влияют на душевное здоровье и стабильность психики человека. Результаты показали, что молодые люди с большим количеством друзей реже проявляли признаки тревожности и депрессии.

Ранее психологи объяснили, что заставляет людей дружить с маньяками.

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