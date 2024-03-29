Wall Street Journal вышел со специальной обложкой к годовщине ареста Гершковича

Прошел ровно год с тех пор, как репортера американской газеты Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича задержали в России по делу о шпионаже, что сделало его первым журналистом США, задержанным по данной статье с 1989 года. В честь годовщины ареста издание выпускает номер со специальной обложкой.

Большая часть первой полосы редакционных колонок пустует. По задумке редакторов, на этом месте могла бы быть статья Гершковича, если бы его не арестовали.

Сотрудники газеты надеются, что американские власти экстрадируют из страны всех российских журналистов и посла РФ.

Гершковича задержали силовики 30 марта 2023 года в Екатеринбурге. Мужчине вменили нарушение ст. 276 УК РФ (шпионаж), максимальное наказание по которой составляет до 20 лет лишения свободы. Согласно версии ФСБ, репортер собирал информацию об одном из предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которые составляли государственную тайну. Недавно Гершковичу продлили срок содержания под стражей до 30 июня 2024 года.

Ранее Песков отказался уточнять ответ Путина про обмен Гершковича.