На границе России предотвратили завоз шести опасных инфекций

Система санитарно-карантинного контроля на границе России в прошлом году предотвратила завоз шести опасных инфекций в РФ. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания коллегии Роспотребнадзора по итогам деятельности за 2023 год и приоритетным задачам на 2024–2026 годы, передает ТАСС.

«Система санитарно-карантинного контроля на границе позволила предотвратить завоз шести опасных инфекций и сохранить здоровье российских граждан», — сказала она.

Ранее Европейское общество клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ECCMID) сообщило, что каждые 10% прироста численности особых кишечных бактерий снижают риск госпитализации по поводу инфекций на 25%.

До этого власти Таиланда выступили с предупреждением о возможной вспышке смертельно опасного заболевания – сибирской язвы, которая может попасть в страну из Лаоса.

Ранее в Перу ввели карантин из-за вспышки опасной лихорадки.