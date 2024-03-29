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На границе России предотвратили завоз шести опасных инфекций

Голикова: система санитарного контроля предотвратила завоз шести инфекций в РФ

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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Система санитарно-карантинного контроля на границе России в прошлом году предотвратила завоз шести опасных инфекций в РФ. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе расширенного заседания коллегии Роспотребнадзора по итогам деятельности за 2023 год и приоритетным задачам на 2024–2026 годы, передает ТАСС.

«Система санитарно-карантинного контроля на границе позволила предотвратить завоз шести опасных инфекций и сохранить здоровье российских граждан», — сказала она.

Ранее Европейское общество клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ECCMID) сообщило, что каждые 10% прироста численности особых кишечных бактерий снижают риск госпитализации по поводу инфекций на 25%.

До этого власти Таиланда выступили с предупреждением о возможной вспышке смертельно опасного заболевания – сибирской язвы, которая может попасть в страну из Лаоса.

Ранее в Перу ввели карантин из-за вспышки опасной лихорадки.

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