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Россиянин попал в больницу после употребления одного из самых острых перцев в мире

В Волгоградской области мужчина съел пять перцев и попал в реанимацию

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Shutterstock/FOTODOM

Мужчина из Волгоградской области оказался в больнице из-за того, что добавлял один из самых жгучих перцев в еду. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел спустя некоторое время после того, как 58-летний россиянин заказал себе перец Каролина Риппер, острота которого доходит до 2,2 миллиона по шкале остроты.

Каждый день мужчина добавлял немного приправы в еду и за месяц съел пять перцев. В результате мужчину госпитализировали и спустя два дня направили в реанимацию. Медики оказали ему всю необходимую помощь, но спасти мужчину не удалось.

До этого в Новосибирске 37 человек отравились японской едой из тематического ресторана, из них 29 были госпитализированы. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. Владельца заведения признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее в Петербурге беременная женщина попала в реанимацию с отравлением наркотиками.

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