В Башкирии аннулируют браки лиц, сменивших пол

Парламент Башкирии принял закон об аннулировании брака при смене пола одним из супругов, а также запрете на усыновление детей и опекунство для лиц, сменивших пол. Соответствующая публикация была размещена на сайте Курултая Башкирии.

Изменения были внесены в «Семейный кодекс Республики Башкортостан».

«Брак – союз мужчины и женщины, это конституционная норма. Если один из супругов меняет пол, пара уже не может считаться семьей. <...> Закон направлен на защиту конституционных прав, нравственных и семейных устоев общества», — говорится в пресс-релизе законодательного органа региона.

До этого комитет по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Госсобрания Башкирии предложил признать смену пола одним из супругов основанием для развода. Принятый закон делает развод при смене пола одним из супругов обязательным.

Ранее в России захотели запретить усыновлять детей гражданам государств, где разрешена смена пола.