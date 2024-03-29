Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Власти Солнечногорска объяснили происхождение зыбучих песков на центральной площади

В администрации Солнечногорска пообещали убрать песок, в котором застревали дети

В подмосковном Солнечногорске местным жителям и МЧС пришлось спасать детей, застрявших в трясине на Советской площади. В администрации города заявили «Газете.Ru», что зыбучие пески остались после демонтажа катка, техника «планово» вывозит этот песок.

«Песок на Советской площади — это подушка, которая осталась после демонтажа центрального катка. В настоящее время на месте планово продолжает работу техника по вывозу, ограждения выставлены. До полудня песок будет полностью вывезен. Благодарим неравнодушных жителей и спасателей, которые пришли на помощь подросткам», — сказали там.

Накануне Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором жители Солнечногорска пытаются вытащить ребенка из трясины на Советской площади. Отмечается, что очевидцы сумели спасти одного ребенка, а до второго дотянуться не смогли и вызвали МЧС.

Ранее жители Нижнего Тагила пожаловались на «терроризирующих» микрорайон лошадей.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами