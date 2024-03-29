Власти Солнечногорска объяснили происхождение зыбучих песков на центральной площади

В подмосковном Солнечногорске местным жителям и МЧС пришлось спасать детей, застрявших в трясине на Советской площади. В администрации города заявили «Газете.Ru», что зыбучие пески остались после демонтажа катка, техника «планово» вывозит этот песок.

«Песок на Советской площади — это подушка, которая осталась после демонтажа центрального катка. В настоящее время на месте планово продолжает работу техника по вывозу, ограждения выставлены. До полудня песок будет полностью вывезен. Благодарим неравнодушных жителей и спасателей, которые пришли на помощь подросткам», — сказали там.

Накануне Telegram-канал Baza опубликовал видео, на котором жители Солнечногорска пытаются вытащить ребенка из трясины на Советской площади. Отмечается, что очевидцы сумели спасти одного ребенка, а до второго дотянуться не смогли и вызвали МЧС.

Ранее жители Нижнего Тагила пожаловались на «терроризирующих» микрорайон лошадей.