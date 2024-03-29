В Москве нашли схрон террористов из «Крокуса»

В Москве силовики нашли схрон террористов, из которого они доставали оружие для нападения на «Крокус Сити Холл» 22 марта. Об этом сообщили «Известия».

По данным издания, тайник с оружием нашли во время следственных действий с одним из обвиняемых, которого доставили на место происшествия.

Вечером 22 марта в «Крокусе» произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, вооруженные автоматами, открыли огонь по посетителям на входе, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В ходе теракта преступники подожгли здание с помощью бензина, в результате концертный зал полностью сгорел.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области, на следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

Ранее родители устроившего пожар в «Крокусе» террориста рассказали о последнем разговоре с ним.