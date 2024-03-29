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Третий фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал арест

РИА Новости: cдавший квартиру исполнителям теракта в «Крокусе» обжаловал арест

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Алишер Касимов третьим из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле» обжаловал свой арест. Об этом сообщили РИА Новости в суде.

По версии следствия, Касимов сдавал квартиру четверым фигурантам, которые напали на концертный зал.

До этого апелляции подали Исроил Исломов и его сын Аминчон, которых обвиняют в участии в террористическом акте в красногорском «Крокус Сити Холле».

По информации источника в правоохранительных органах, Исломов-старший и два его сына, продавшие автомобиль Renault террористам, были осведомлены о намерениях нападавших. К такой же версии обвинение склоняется и в отношении Касимова.

Вечером 22 марта в «Крокусе» произошел теракт. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Мухаммадсобир Файзов и Шамсидин Фаридуни, вооруженные автоматами, открыли огонь по посетителям на входе, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В ходе теракта преступники подожгли здание с помощью бензина, в результате концертный зал полностью сгорел.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области, на следующий день их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая.

Ранее родители устроившего пожар в «Крокусе» террориста рассказали о последнем разговоре с ним.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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