Число пострадавших при теракте в «Крокусе» превысило 550

Число пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» возросло до 551. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные источника.

«До 551 человека возросло количество пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле», — уточнили в сообщении.

До этого стало известно, что число пострадавших при теракте в «Крокусе»» выросло до 382 человек, среди которых девять несовершеннолетних.

Накануне Минздрав Подмосковья проинформировал, что 77 пострадавших в «Крокусе» проходят лечение в стационаре, 47 из них выписали домой.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Ранее генпрокуратура не нашла нарушений в организации охраны «Крокус Сити Холла».