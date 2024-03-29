В Петербурге подростки потеряли сознание, приняв психотропное вещество на детской площадке

В Петербурге двоих подростков госпитализировали после отравления психотропными веществами. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел ночью. Молодой человек и девушка из девятого и восьмого класса отправились на детскую площадку. Там подросток дал возлюбленной неизвестное жидкое вещество. В результате обоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», инцидент произошел на Промышленной улице. Молодой человек соврал родителям, что отправился к другу. На самом деле он пригласил на свидание возлюбленную, с которой они пили пиво и принимали психотропное вещество.

Позже оба потеряли сознание, их нашли полицейские и направили в больницу. У школьников диагностировали тяжелое отравление. На данный момент они находятся под наблюдением медиков. Специалисты выясняют, каким веществом они отравились.

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