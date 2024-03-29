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Опрошенные россияне рассказали о своем отношении к работе Путина

ФОМ: 84% опрошенных россиян положительно оценивают работу президента Путина

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Павел Бедняков/РИА Новости

Большинство опрошенных россиян хорошо оценили работу президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщили эксперты Фонда общественного мнения (ФОМ).

Так, исследователи провели еженедельный опрос «ФОМнибус» с 22 по 25 марта 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.

Опрос показал, что большая часть (84%) респондентов ответили, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, однако 6% скорее плохо оценили его работу. Также 84% опрошенных отметили, что скорее доверяют Путину, но 8% россиян признались, что не доверяют ему.

Более половины (58%) россиян ответили, что правительство России работает хорошо, а 19% считают, что это не так.

Также респонденты рассказали, за кого бы проголосовали, если бы на следующей неделе начались выборы в Госдуму. Более половины (52%) ответили, что проголосовали бы за «Единую Россию», по 7% думали проголосовать за КПРФ и ЛДПР, 4% проголосовали бы за партию «Новые люди», 2% — за «Справедливую Россию».

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