Жителя ЛНР задержали за передачу Украине данных о российских военных

Силовики задержали жителя Луганской народной республики (ЛНР), который собирал информацию о местах дислокации подразделений ВС России в зоне спецоперации и передавал ее в Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по ЛНР.

«Житель республики, <…> осуществлял передачу <…> сведений о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Накануне стало известно, что в Ставропольском крае правоохранители предотвратили 12 терактов за год. По словам начальника Главного управления Министерства внутренних дел России по региону Андрея Мишагина, злоумышленники готовились совершить теракты на объектах транспортной инфраструктуры, органов власти и массового пребывания людей. Кроме того, в регионе в 2023 году удалось задержать 14 активных участников террористических организаций.

Ранее жителя Иркутской области заподозрили в работе на разведку Украины.