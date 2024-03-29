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Врач рассказал о пользе правильных закусок во время застолья

Врач Белоусов: масло и соленья являются идеальными закусками к алкоголю

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Правильные закуски могут помочь снизить скорость опьянения во время застолий. Об этом Life рассказал гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

«Перед началом употребления алкоголя нужно плотно поесть, в идеале — это должны быть блюда с высоким содержанием белка, сложных углеводов и жиров. Такое меню поможет поддержать энергию и ясность мышления во время вечеринки, не позволит много выпить», — сказал эксперт.

По его словам, идеальными закусками для алкоголя являются сливочное масло и соленья, потому что они будут способствовать восстановлению водно-солевого баланса и затормаживать опьянение. Белоусов рекомендует съесть небольшой бутерброд со сливочным маслом или выпить сырое яйцо перед застольем, чтобы защитить желудок. Кроме того, важно пить больше воды во время трапезы для разбавления алкоголя, заключил врач.

Научный сотрудник Канадского института исследований употребления психоактивных веществ при университете Виктории Тим Стоквелл до этого рассказал, что умеренные дозы алкоголя не приносят пользу здоровью.

Ранее ученые выяснили, что алкоголизм разрушает тормозные сети мозга.

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