Названа сумма, необходимая студентам Москвы и Петербурга для счастья

Московскому студенту для того, чтобы чувствовать себя счастливым, необходимо в месяц получать 177 тыс. рублей. Петербургским студентам нужно меньше – 163 тыс. рублей, передает RT со ссылкой на результаты соответствующего исследования.

Счастье в деньгах парни оценивают выше, чем девушки, следует из опроса. Так, московские студенты мужского пола пожелали в месяц 211 тыс. рублей, в то время как женского – 146 тыс. рублей. В Петербурге учащиеся вузов назвали суммы в 168 и 145 тыс. рублей соответственно.

Финансовые запросы студентов за два года заметно подросли – в столице эта сумма увеличилась на 12%, а в Петербурге – на 10%, следует из опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором участвовали тысяча студентов двух городов.

Напомним, в недавнем исследовании выяснилось, что россиянам в среднем для счастья необходимо иметь 215 тыс. рублей в месяц. Жители столицы при этом называли 267 тыс. рублей, а Санкт-Петербурга – 237 тыс. рублей.

Президент Владимир Путин ранее призвал повысить стипендию для студентов приоритетных направлений.