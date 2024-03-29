Россиянка написала «Гори в аду вечно» на бюллетене и получила штраф

Жительницу Тульской области оштрафовали по статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба судов и УСД Тульской области.

Инцидент произошел в селе Воскресенское. По версии правоохранителей, во время выборов женщина зачеркнула всех кандидатов, после чего в графе одного из них оставила надпись: «Гори в аду вечно!!! Прости нас, Украина!!!!»

Когда россиянка опустила бюллетень в урну, он упал лицевой стороной вверх. Таким образом, все окружающие могли его увидеть, рассказали в пресс-службе.

Поступок женщины правоохранители расценили как публичное действие, направленное на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан.

Одоевский межрайонный суд признал женщину виновной. Ее обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. На данный момент постановление не вступило в силу, его можно обжаловать.

Ранее в Красноярском крае россиянку арестовали за порчу избирательной урны зеленкой.