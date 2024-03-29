В России хотят ввести период тишины для иноагентов во время выборов

В России следует ввести ограничения на активную деятельность иностранных агентов во время проведения избирательных кампаний. Такое предложение депутат Госдумы Евгений Федоров направил главе Минцифры Максуту Шадаеву, передает RT со ссылкой на копию письма.

По мнению Федорова, иноагенты во время проведения избирательных кампаний активно вмешиваются в них на этапе агитации и даже во время голосования, склоняют жителей к тому или иному решению. Зачастую они могут распространять контент с ложной информацией, манипулируя таким образом общественным мнением и дискредитируя сами выборы, считает депутат.

Он призвал изменить законодательство и внести в него правило о периоде тишины для иноагентов, который должен длиться десять дней до голосования, во время него, а также в течение еще десяти дней после проведения выборов. Федоров призвал на это время лицам, признанным иностранными агентами, запретить публично затрагивать тему избирательной кампании. За нарушение, по его мнению, следует ввести административную ответственность.

Напомним, в Минюсте РФ сообщили, что статус иностранного агента не мешает баллотироваться на выборах в России. Однако при этом иноагенты должны соблюдать ограничения и указывать соответствующую информацию в подписном листе, агитационных материалах и других документах.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева к своему юбилею может получить статус иноагента.