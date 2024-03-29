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Стало известно, кто сможет увидеть полное солнечное затмение 8 апреля

Астроном Рублева: москвичи не увидят полное солнечное затмение 8 апреля

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Reuters

Жители Москвы, как и России в целом, не смогут увидеть полное затмение Солнца, которое произойдет в понедельник, 8 апреля. Об этом «Москве 24» рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, полную фазу явления смогут наблюдать только жители Северной Америки (США, Канады и Мексики) и некоторых островов Тихого и Атлантического океанов.

«С 19:39 и до 22:55 по московскому времени произойдет полное затмение Солнца. Луна, оказавшись точно на одной линии с ним и Землей, заслонит от нас светило на некоторое время. Максимальная фаза будет в 21:17. Продолжительность полной фазы затмения составит 4 минуты 28 секунд», — уточнила Рублева.

Она отметила, что на полное затмение Солнца особенно реагируют животные — они могут нервничать и стараться убежать или спрятаться.

«Даже цветы в момент затмения складывают лепестки, как будто уходят на ночь», — заключила эксперт.

Орнитологи из Корнельского университета (CU) в США до этого сообщили, что полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года может серьезно сказаться на популяциях птиц, в первую очередь — перелетных.

Ранее москвичам рассказали, какие астрономические события можно будет увидеть в марте.

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