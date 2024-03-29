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Марочко сообщил о ранении «важной персоны» при ударе по Харькову

Марочко: при высокоточном ударе ВС России по Харькову пострадала важная персона

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Украина срочно при помощи санитарной авиации эвакуировала пострадавшее лицо, предварительно кого-то из «важных персон» после комбинированных ударов по военной инфраструктуре и пунктам управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харькове. Об этом РИА Новости заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«После серии ударов ВС России по объектам военной инфраструктуры, пунктам размещения в Харькове на реанимобиле с кортежем был вывезен пациент на окраину населенного пункта, где его забрала санавиация», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что исходя из задействованных сил на эвакуацию пострадавшего лица, можно говорить, что был эвакуирован человек, занимающий высокий военный чин, или же значимая политическая фигура.

До этого Андрей Марочко заявлял, что российские войска уничтожили наземный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Северска в Донбассе.

Ранее военный эксперт заявил, что в Вооруженных силах России активно используются роботы.

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