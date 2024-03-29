Россиянин похитил отвергнувшую его женщину и получил срок семь лет

Суд Хабаровска вынес приговор местному жителю, который похитил человека. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в поселке Солнечный. По версии правоохранителей, 61-летний мужчина встретился с пострадавшей у нее на работе и предложил поговорить, но женщина его отвергла. После этого россиянин схватился за нож и стал угрожать.

В результате женщине пришлось пойти к нему домой, но по пути она заметила незнакомых людей и обратилась к ним за помощью. В результате мужчину поймали. Успел ли он причинить пострадавшей вред, не сообщается.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о похищении человека, совершенном с угрозой применения насилия. Суд приговорил фигуранта к семи годам лишения свободы. Их он проведет в исправительной колонии особого режима.

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