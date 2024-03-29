В Свердловской области на тракте из-за гололеда произошло несколько крупных ДТП

В Свердловской области на тракте произошло несколько крупных аварий. Об этом сообщает Е1.

Инциденты произошли на Серовском тракте. По словам очевидцев, несколько автомобилей и грузовиков занесло из-за гололеда. В результате некоторые машины перевернулись.

Как сообщила одна из свидетельниц, на ее глазах автомобиль врезался в сугроб, подлетел, дважды перевернулся и ударился о землю. После этого на помощь пришли сотрудники ГИБДД и другие водители.

«Мы не знаем точно, что произошло с водителем. Но это было страшно и жутко», – поделилась женщина.

Помимо этой аварии, на территории Серовского тракта наблюдались еще несколько. По словам очевидцев, на месте они заметили большое количество разбитых машин, микроавтобусов и «Газелей». Некоторые водители разворачивались и уезжали, заметив проблемную ситуацию на дороге.

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