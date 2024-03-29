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Страны ШОС выразили готовность помочь России в расследовании теракта в Подмосковье

Мирзаев: страны ШОС готовы взаимодействовать с Россией в расследовании теракта

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Спецслужбы стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) готовы взаимодействовать с силовыми структурами России в расследовании теракта в подмосковном концертном зале «Крокус сити холл». Об этом ТАСС сообщил директор исполкома Регионального антитеррористического центра (РАТС) ШОС Руслан Мирзаев.

«РАТС ШОС и спецслужбы стран — членов ШОС готовы взаимодействовать с российскими коллегами в расследовании чудовищного террористического акта», — сказал он.

До этого глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что РФ и Белоруссия располагают возможностями для сотрудничества по расследованию теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

Кроме того, Лавров заявил, что западные страны пытаются переубедить Российскую Федерацию в том, что Украина непричастна к теракту в «Крокус Сити Холле», но российская сторона не может исключать, что Киеву была выгодна эта трагедия.

Ранее в США заявили, что Россия проигнорировала предупреждение о возможном теракте.

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Теракт в «Крокус Сити Холле»
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