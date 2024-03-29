Южнокорейская газета выразила сожаление из-за публикации карикатуры на теракт в России

Южнокорейская газета The Korea Herald выразила сожаление из-за публикации карикатуры на пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Издание направило соболезнования пострадавшим семьям, которые пережили утрату, об этом сообщается на странице посольства Российской Федерации в Южной Корее социальной сети «ВКонтакте».

Посольство России в Сеуле ранее назвало карикатуру кощунственной.

«The Korea Herald выражает глубокие соболезнования жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта и разделяет эту необъятную скорбь вместе с народом. В связи с этим мы глубоко сожалеем о публикации синдицированной карикатуры в номере газеты от 27 марта. Мы сожалеем об этой оплошности, признаем и уважаем чувства тех, кто был оскорблен данной карикатурой», — говорится в сообщении редакции газеты.

Также руководство издания добавило, что The Korea Herald признает, что несет ответственность за то, чтобы публикуемые материалы соответствовали нормам приличия.

Теракт на территории «Крокус Сити Холла», расположенного в подмосковном Красногорске, произошел вечером 22 марта. По версии следствия, перед выступлением группы «Пикник» четверо мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

Также в здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее мужчина с грудным ребенком на руках спас десятки детей из «Крокуса».