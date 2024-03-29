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В Гидрометцентре сообщили о скором завершении всемирного погодного явления

Вильфанд заявил, что Эль-Ниньо заканчивается, скоро наступит нейтральная фаза

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Всемирное метеорологическое явление Эль-Ниньо заканчивается, и уже скоро, в мае 2024 года, наступит нейтральная фаза. Об этом заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«В конце апреля — середине мая должен быть постепенный переход к нейтральной фазе. Для глобальной температуры это имеет очень большое значение», — заявил Вильфанд.

Он пояснил, что явление Эль-Ниньо повышает общемировую температуру на протяжении продолжительного времени — в этот раз на протяжении восьми месяцев подряд средняя глобальная температура была рекордно высокой. Однако для Европейской части России это явление прошло практически незаметно.

До этого мировые цены на какао-бобы впервые в истории преодолели отметку в $10 тыс. за тонну из-за аномально жаркой погоды в Кот-д'Ивуаре, вызванной феноменом Эль-Ниньо.

С начала года котировки взлетели уже в 2,4 раза, за последние пять сессий — более чем на 20%.

Ранее мировым поставкам кофе робуста предсказали сокрушительное падение.

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