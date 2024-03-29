Видео с убийствами и пытками хотят запретить распространять в соцсетях в России

В России предложили ввести запрет на публикацию в социальных сетях видео с изображением убийств, пыток и насилия. Об этом пишет газета «Известия».

Предложение было направлено заместителем председателя комитета Государственной думы РФ по безопасности от партии «Единая Россия» Анатолием Выборным министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву.

За последнюю неделю люди столкнулись с потоком видео и фотографий, на которых террористы совершают зверства, рассказал депутат в интервью изданию. События в «Крокус Сити» показали, что в настоящее время в социальных сетях, включая Telegram-каналы с огромной аудиторией, нет никаких ограничений на распространение «этого ужасного и жестокого контента», добавил он.

«Это наносит ущерб не только взрослым, но и детям и подросткам, чьи ценности только формируются», — считает российский парламентарий.

По его словам, он получает обращения от родителей с просьбой принять меры, поскольку сейчас нет законодательного запрета на распространение подобных видео. Чиновник предложил оставить доступ к такому контенту только для правоохранительных органов, которые будут заниматься его изучением и расследованием.

Он считает, что просмотр таких кадров другими группами лиц может негативно повлиять на общественное мнение и психику молодежи.

«Именно поэтому важно быстро блокировать такую разрушительную информацию», — пояснил депутат причину обращения к главе Минцифры.

Он также призвал к созданию рабочей группы для разработки мер по улучшению правовых инструментов оперативной блокировки контента с изображением насилия, убийств и пыток в социальных сетях.

Ранее в Сомали решили запретить Telegram, TikTok и платформу 1xBet.