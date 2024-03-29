Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Видео с убийствами и пытками хотят запретить распространять в соцсетях в России

В России хотят блокировать публикации в соцсетях с кадрами убийств или пыток

close
100%
Depositphotos

В России предложили ввести запрет на публикацию в социальных сетях видео с изображением убийств, пыток и насилия. Об этом пишет газета «Известия».

Предложение было направлено заместителем председателя комитета Государственной думы РФ по безопасности от партии «Единая Россия» Анатолием Выборным министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву.

За последнюю неделю люди столкнулись с потоком видео и фотографий, на которых террористы совершают зверства, рассказал депутат в интервью изданию. События в «Крокус Сити» показали, что в настоящее время в социальных сетях, включая Telegram-каналы с огромной аудиторией, нет никаких ограничений на распространение «этого ужасного и жестокого контента», добавил он.

«Это наносит ущерб не только взрослым, но и детям и подросткам, чьи ценности только формируются», — считает российский парламентарий.

По его словам, он получает обращения от родителей с просьбой принять меры, поскольку сейчас нет законодательного запрета на распространение подобных видео. Чиновник предложил оставить доступ к такому контенту только для правоохранительных органов, которые будут заниматься его изучением и расследованием.

Он считает, что просмотр таких кадров другими группами лиц может негативно повлиять на общественное мнение и психику молодежи.

«Именно поэтому важно быстро блокировать такую разрушительную информацию», — пояснил депутат причину обращения к главе Минцифры.

Он также призвал к созданию рабочей группы для разработки мер по улучшению правовых инструментов оперативной блокировки контента с изображением насилия, убийств и пыток в социальных сетях.

Ранее в Сомали решили запретить Telegram, TikTok и платформу 1xBet.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами