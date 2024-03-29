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Число иноагентов в России за три года выросло в 3,5 раза

В России число иностранных агентов за три года увеличилось в 3,5 раза

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Количество иностранных агентов в России увеличилось более чем в три раза за три года, достигнув к началу марта 2024 года 579 физических и юридических лиц, а также СМИ и некоммерческих организаций. Такие данные подсчитал для РИА Новости сервис проверки контрагентов «Контур.Фокус».

Несмотря на ограничения, предусмотренные законодательством, многие из иноагентов продолжают свою деятельность как индивидуальные предприниматели или юридические лица.

Исследователи изучили изменения в составе и количестве иностранных агентов с марта 2021 по март 2024 года, опираясь на данные из реестра Минюста РФ.

Большинство иностранных агентов представлены физическими лицами — 70,6% от общего числа. На начало марта 2024 года такой статус имели 409 человек, в то время как в марте 2021 года их было всего пять. Юридические лица занимают второе место по количеству — 16,4% от общего числа: 95 компаний к марту 2024 года. В сравнении, в марте 2021 года было 77 юридических лиц. На третьем месте с долей 13% находятся незарегистрированные общественные объединения и СМИ — на начало марта 2024 года к этой категории отнесены 75 иностранных агентов, тогда как тремя годами ранее их было 10.

Из общего числа физических лиц-иностранных агентов только 12,5% занимаются предпринимательской деятельностью. Если в марте 2021 года ни один из них не имел действующего индивидуального предпринимательства, то к марту 2024 года ситуация изменилась: действующее ИП имеет 51 физическое лицо-иноагент, а не имеют — 358.

Исследование показало, что количество юридических лиц-иностранных агентов без иностранного участия увеличивается, в то время как с участием иностранного капитала, наоборот, снижается. Например, если в марте 2021 года было три компании с иностранным участием, то к марту 2024 года осталась только одна. Доля компаний-иностранных агентов с иностранным участием составляет 1,1% от общего числа.

До этого в Госдуме подтвердили скорое признание певицы Аллы Пугачевой иноагентом.

Ранее певица Катя Лель заявила, что инопланетяне спасли мир от ядерной войны.

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