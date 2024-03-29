Страны Евросоюза не пропустили транзитом автобус с детьми из Молдавии

Польша и Литва больше суток не впускают из Белоруссии автобус с детьми из детской хоровой студии «Рапсодия», которые направляются на родину в Молдавию. Об этом заявила руководительница коллектива Наталья Барабанщикова на своей странице в соцсетях.

По ее словам, автобус с детьми сначала пытался выехать из Бреста в сторону Польши, но там получили отказ в проезде. После этого была предпринята попытка пересечь границу с Литвой, но там также отказались пропускать автобус. Она отметила, что на границе с Литвой автобус продержали около семи часов без объяснения причин.

Мама одного из детей сообщила, что к пограничному пункту выехал консул Молдавии в Белоруссии. Она отметила, что водителю автобуса «выписали отказ о въезде по причине предоставление угрозы безопасности Литвы».

25 марта сообщалось, что Польша намерена возвести на границе с Белоруссией наблюдательные башни. Речь идет о башнях высотой 70 метров, которые будут оборудованы современными оптико-электронными приборами.

20 марта стало известно, что на границе Калининградской области и Польши остановил работу автомобильный КПП.

Ранее сообщалось, что пропуск машин в Польшу из Калининграда возобновили после забастовки фермеров.