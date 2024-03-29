Ученые назвали эффективный способ избавиться от бессонницы

Ученые из Европы и Австралии установили, что регулярные тренировки помогают справиться с бессонницей. Об этом сообщает RidLife.

По информации издания, совместное исследование ученых из Исландии, Швеции, Великобритании и Австралии показало, что тренировки по два-три раза в неделю помогают справиться с бессонницей, а также способствуют восстановительному сну в среднем по шесть-девять часов каждую ночь.

Сообщается, что в исследовании участвовали 4399 европейцев. Ученые установили, что люди, которые занимались спортом не менее двух раз в неделю, в сравнении с малоактивными участниками на 42% реже испытывали трудности с засыпанием и на 22% реже страдали от бессонницы. При этом продолжительность сна регулярно тренирующихся на 55% чаще составляла от шести до девяти часов.

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