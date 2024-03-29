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Эксперт рассказала, чем опасен для здоровья отказ от молока

Доцент Ионова: молочными продуктами можно заменить до 40% суточного рациона

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Из повседневного рациона не стоит исключать молочные продукты, особенно — детям. Об этом «Газете.Ru» рассказала доцент кафедры «Технология молока, пробиотических молочных продуктов и сыроделия» Университета РОСБИОТЕХ Инна Ионова.

По словам эксперта, для здорового роста и развития детей школьного возраста молочные продукты особенно важны, так как содержат в своем составе минеральные вещества, витамины, углеводы.

«Молоком и/или молочными продуктами можно заменить до 40% суточного рациона человека. Употребление пробиотических молочных продуктов может помочь улучшить пищеварительный баланс, здоровье иммунной системы. Пробиотические молочные продукты способствуют защите от потенциально опасных микробов и поддерживают здоровье дыхательных путей и полости рта», — рассказала она.

Основными трендами в сфере потребления молочных продуктов в мире является востребованность аутентичных и традиционных продуктов с коротким ингредиентным составом, получение удовольствия и пользы для здоровья, удобный формат в потреблении. Для людей с непереносимостью молока рекомендуется использовать безлактозное молоко или напитки растительной природы.

«Сегодня производители предлагают большое разнообразие молока и молочной продукции. Но чтобы купить по-настоящему вкусное молоко, масло, сыр, сметану, мороженое, кисломолочные напитки в магазине, нужно изучить их этикетку. Молочные продукты без консервантов имеют короткий ингредиентный состав и непродолжительные сроки годности. Если указано «Молокосодержащий продукт», «Молочный продукт», «Сметанный продукт», «Творожный продукт», «Сырный продукт» и др. — эта продукция содержит менее 50% немолочных компонентов», — резюмировала Ионова.

Ранее россиянам рассказали, вредит ли молоко с длительным сроком годности здоровью.

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