Психолог предупредил об опасных последствиях думскроллинга

Феномен «думскроллинга» в психологии — это компульсивное поведение, которое толкает постоянно просматривать новостные ленты из-за страха пропустить что-то важное. Люди подвержены думскроллингу особенно после трагических событий, как, например, после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом «Газете.Ru» рассказал Станислав Самбурский, автор Дзен-канала «Экологичный психолог», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной».

«Это поведение базируется на фундаментальной когнитивной предрасположенности человеческого мозга к «негативному смещению». Наш мозг инстинктивно фокусируется на потенциальных угрозах, чтобы защититься и обеспечить безопасность», — объяснил эксперт.

С точки зрения нейробиологии, по словам психолога, думскроллинг активирует амигдалу — часть лимбической системы, ответственную за эмоциональные реакции, включая страх и тревогу.

«Постоянное погружение в поток негативных новостей может привести к гиперактивации амигдалы, что усиливает состояние тревожности и может привести к «аффективному насыщению», когда человек перегружен эмоциями и не может адекватно реагировать на новую информацию», — добавил он.

Самбурский подчеркнул, что такое состояние может вызвать «иллюзию катастрофы». В этом состоянии человек не может воспринимать действительность и воспринимает весь мир, как серию непрекращающихся кризисов. Эти мысли усиливаются постоянным просмотром одних и тех же видео из разных источников, что усиливает чувство беспомощности и уязвимости.

«Чтобы преодолеть зависимость от постоянного мониторинга новостных лент, рекомендую когнитивную реструктуризацию. Это процесс, когда человек учится идентифицировать и изменять негативные мысли, которые черпает в новостных лентах. Первым шагом на пути к спокойствию будет дозирование информации: осознанное ограничение времени в соцсетях. Особенно в моменты событий, когда с ситуацией работают специальные службы и пострадавшим оказывается помощь, нужно сделать перерыв и вернуться к новостям позже, чтобы подумать, как можно помочь пострадавшим. В момент трагедии наблюдать за ситуацией не стоит, чтобы не получить травму свидетеля. На время переключите свое внимание на то, что приносит радость. Проводите время с близкими, займитесь своим хобби, сделайте уборку, что угодно, где не нужен телефон и вы сможете быть в реальном мире», — рекомендовал специалист.

Важно помнить, что хотя мы не можем контролировать внешний мир, мы можем управлять нашим внутренним миром и реакциями на него. Наша психическая устойчивость — это навык, который можно развивать и укреплять, как мышцу и первый навык — на время оставлять мобильный телефон и возвращаться в реальный мир, резюмировал психолог.

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