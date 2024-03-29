Названы самые частые причины, почему россияне боятся обращаться к врачу

Россияне часто занимаются самодиагностикой, покупают лекарства по советам из интернета, либо родственников и знакомых. Также многие после однократного обращения врача могут несколько раз повторять рекомендованную схему лечения. Терапевт клиники «Скандинавский центр здоровья» Ольга Чистик рассказала «Газете.Ru» о причинах, по которым многие россияне отдают предпочтение самолечению вместо обращения к специалистам.

Первый и основной фактор — психологический.

«Сильная эмоциональная реакция может заставить человека медленнее реагировать на свое состояние. Такие люди могут долгое время не обращаться к врачу из страха или вовсе отрицать свое заболевание, предполагая самые страшные причины недомогания. Также больному может казаться, что он может обойтись простыми, доступными в быту средствами или привычными лекарствами», — сказала она.

Вторым фактором отказа от профессиональной помощи может быть негативный опыт обращения к врачам. Например, однажды человек мог попасть на прием к невежливому специалисту. Это оставляет осадок на всю жизнь и может привести к нежеланию обращаться за медицинской помощью.

«И наконец, среди россиян распространено мнение, что альтернативное лечение, например, народные методы, более эффективны, чем традиционная медицина. Его популяризации способствуют представители этого подхода, которые активно продвигают свои идеи на онлайн-форумах и в соцсетях. Однако все это противоречит самому современному на сегодняшний день подходу — доказательной медицине, которая основывается только на проверенных, эффективных и безопасных методах лечения», — объяснила специалист.

Тем временем самолечение таит в себе целый ряд опасностей, констатировала терапевт.

«Во-первых, человек, не имеющий медицинского образования, может неверно поставить диагноз и неправильно оценить свое состояние здоровья, что способно привести к серьезным последствиям. Во-вторых, при самолечении человек может ошибиться в выборе лекарств или дозировок, что также потенциально приведет к негативным последствиям для здоровья. Например, иногда возникают ситуации, когда человек в попытке быстрее облегчить состояние принимает обезболивающее, тем самым «смазывая» симптомы, в то время как ему может быть показано экстренное оперативное вмешательство», — добавила врач.

Особую опасность таят антибиотики.

«Их бесконтрольный прием может привести к состоянию резистентности. Микрофлора человека при постоянном приеме антибиотиков перестанет на них реагировать, что может привести к серьезным осложнениям. Даже самые простые инфекции приходится лечить очень «тяжелыми» препаратами, имеющими широкий спектр побочных действий. Кроме того, у таких препаратов встречаются серьезные побочные эффекты. Во врачебной практике, к сожалению, встречаются случаи, когда подобное самолечение крайне сильно ухудшало здоровье — приводило к нарушению работы почек, печени и анемии», — рассказала Чистик.

Прежде чем совершить рискованный выбор в пользу самолечения, врач рекомендовала обдумать два важных аргумента.

«Во-первых, не ищите симптомы в интернете. Вы их обязательно найдете, но не сможете правильно интерпретировать. Люди без соответствующего образования часто не могут критически оценить информацию из медицинских статей в интернете и объективно связать свои симптомы с возможными заболеваниями. Ведь одни и те же проявления могут сигнализировать о разных болезнях. Точную диагностику может провести только врач. Кроме того, нужно помнить о психосоматике. У вас может и не быть симптома, но под впечатлением вы его у себя найдете. Поэтому не ищите лечение, а ищите врача, который подойдет вам и вызовет доверие. Даже обычный поиск в Яндексе выдает готовую подборку врачей нужной специализации в подходящем районе. Нетрудно изучить их опыт, практику, отзывы пациентов перед тем, как записаться на прием», — посоветовала эксперт.

Во-вторых, по ее словам, часто люди недооценивают свое состояние и ошибочно полагают, что все хорошо.

«Но думать, что «поболит и пройдет», может быть опасно. Если у вас есть хоть малейшее опасение, что ваше здоровье находится под угрозой, вызывайте скорую помощь. Потеря сознания, проблемы с дыханием, сильные боли, травмы, кровотечения или неукротимая рвота — это показание для вызова бригады СМП», — резюмировала врач.

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