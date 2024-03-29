Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу

Shot: вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу из-за плохого здоровья

close
100%
Валерий Мельников/РИА Новости

Патриарх криминального мира на постсоветском пространстве Захарий Калашов (известный как Шакро Молодой) вышел на свободу из-за обнаруженного у него тяжелого заболевания. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Соответствующее решение ранее принял Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. Заседание прошло в закрытом режиме.

Адвокат Калашова Тенгиз Папаскуа объяснял «Газете.Ru», что решение суда было принято на основании врачебной комиссии в связи с заболеванием заключенного.

Шакро Молодой отбывал наказание в колонии строгого режима на территории Краснодарского края. В 2018 году мужчину приговорили к девяти годами и 10 месяцам лишения свободы за вымогательство у владелицы ресторана Elements, располагавшегося на Рочдельской улице в Москве.

Калашев стал лидером российского преступного сообщества в 2013 года после того, как не стало другого известного «вора в законе» Деда Хасана (настоящее имя — Аслан Усоян). В результате Шакро Молодой занял освободившийся «трон», до этого несколько лет прожив в Испании из-за серии покушений.

Ранее адвокат Шакро Молодого рассказал «Газете.Ru», почему не поверил в освобождение вора в законе по УДО.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами