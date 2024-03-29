Вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу

Патриарх криминального мира на постсоветском пространстве Захарий Калашов (известный как Шакро Молодой) вышел на свободу из-за обнаруженного у него тяжелого заболевания. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Соответствующее решение ранее принял Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края. Заседание прошло в закрытом режиме.

Адвокат Калашова Тенгиз Папаскуа объяснял «Газете.Ru», что решение суда было принято на основании врачебной комиссии в связи с заболеванием заключенного.

Шакро Молодой отбывал наказание в колонии строгого режима на территории Краснодарского края. В 2018 году мужчину приговорили к девяти годами и 10 месяцам лишения свободы за вымогательство у владелицы ресторана Elements, располагавшегося на Рочдельской улице в Москве.

Калашев стал лидером российского преступного сообщества в 2013 года после того, как не стало другого известного «вора в законе» Деда Хасана (настоящее имя — Аслан Усоян). В результате Шакро Молодой занял освободившийся «трон», до этого несколько лет прожив в Испании из-за серии покушений.

Ранее адвокат Шакро Молодого рассказал «Газете.Ru», почему не поверил в освобождение вора в законе по УДО.