Стало известно, где будет отбывать наказание Шакро Молодой

Приговоренный к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима Захарий Калашов, известный как Шакро Молодой, будет отбывать наказание на Кубани, сообщает РИА «Новости».

Как сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии Краснодарского края Анзор Ахиджак, Калашова привезли отбывать срок в исправительную колонию №2.

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«Я собираюсь туда поехать… С ним тоже постараюсь пообщаться», — заявил Ахиджак.

При этом он считает некорректным называть ИК-2 негласным центром криминального мира на Кубани. От отметил, что там «толковый» начальник, работает 450 человек и есть производство.