Неадекватный уфимец совершил нападение на пенсионерку

В Уфе неадекватный мужчина совершил нападение на пенсионерку. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, находившийся в неадекватном состоянии мужчина набросился на пожилую женщину. Причина его агрессивного поведения по отношению к пенсионерке не уточняется.

На помощь пожилой женщине пришли очевидцы произошедшего. Они повалили агрессора на землю и связали его, однако дебошир попытался вырваться.

Сотрудники магазина, возле которого произошло нападение, вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. Молодым людям, пришедшим на помощь пенсионерке, пришлось удерживать дебошира до их прибытия.

До этого в Ленобласти мужчина, бегавший по улице без одежды, напал на прохожую. Он стал хватать женщину за руки, а затем упал вместе с ней на асфальт.

Ранее в Краснодаре водитель чуть не сбил пенсионера, а затем пнул его ногой.